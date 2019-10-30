Muş'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
Muş kırsalında düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Muş kırsalında düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.