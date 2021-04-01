Muş'ta iki mevsim bir arada

Muş'ta iki mevsim bir arada -Dağda metrelerce kar dururken, ovada ise bahar yaşanıyor Muş Ovası'nda hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla bahar mevsimi yaşanırken, sarp dağlarda da metrelerce karla mücadele çalışması devam ediyor.