Muş'ta iki mevsim bir arada
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Muş'ta iki mevsim bir arada

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | Güncel

Muş'ta iki mevsim bir arada -Dağda metrelerce kar dururken, ovada ise bahar yaşanıyor Muş Ovası'nda hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla bahar mevsimi yaşanırken, sarp dağlarda da metrelerce karla mücadele çalışması devam ediyor.

Muş'ta iki mevsim bir arada

-Dağda metrelerce kar dururken, ovada ise bahar yaşanıyor

MUŞ - Muş Ovası'nda hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla bahar mevsimi yaşanırken, sarp dağlarda da metrelerce karla mücadele çalışması devam ediyor.

Muş'ta yüksek kesimlerde kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ederken, ovada ise koyunlar kuzularıyla birlikte otlatılıyor. Çiçeklerin açtığı, ırmakların aktığı, kuşların uçuştuğu Muş Ovası, yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Karlı dağlarla birleşen ovanın kıvrım kıvrım akarsularının güzelliği ise hayran bırakıyor.

Koyunları otlatan besicilerden Emrah Kanşıray, ovadaki karların eridiğini belirterek, yüksek kesimlerdeki dağlarda ise kar kalınlığının fazla olduğunu söyledi. Dağ köylerinin kar altında olduğunu hatırlatan Kanşıray, kendilerinin ise güneşlendiklerini ifade etti.

Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada
Muş'ta iki mevsim bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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