Muş'ta iki ayda 2 bin 100 binanın içme suyu bağlantısı yapıldı
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Muş'ta iki ayda 2 bin 100 binanın içme suyu bağlantısı yapıldı

Muş'ta iki ayda 2 bin 100 binanın içme suyu bağlantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi tarafından altyapı projesi kapsamında iki ayda 2 bin 100 binanın içme suyu bağlantısının yapıldığı bildirildi.

Muş Belediyesi tarafından altyapı projesi kapsamında iki ayda 2 bin 100 binanın içme suyu bağlantısının yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenileyerek kentin önemli bir eksikliğini gideren belediye, vatandaşlara sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Zafer Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar, Yeşilyurt, 15 Temmuz Milli İrade, Yeşilce, Yeni ve Saray mahallelerinde devam etti.

Yaklaşık iki ayda 2 bin 100 bağımsız binanın bağlantısını yapan ekipler, sezon sonuna kadar şehir merkezindeki tüm binaların yeni içme suyu bağlantısını yapmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un tüm yer altı hatlarını değiştirerek yıllarca kangren haline gelen altyapı sorununu ortadan kaldırmayı başardıklarını belirtti.

Proje kapsamında evlerin yeni içme suyu hattına entegresi için çalışmaları başlattıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında ilk kazmayı Zafer Mahallesi'nde başlattık. 8 ayrı ekiple devam eden çalışmalar sonucunda bugüne kadar 2 bini aşkın bağlantıyı tamamladık. Bu çalışmalar sırasında hem kayıp kaçakların tespitini yapıp gerekli önlemleri alırken hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşmasını sağlıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar ilimizdeki tüm binaların bağlantılarını tamamlayarak yeni içme suyu hattımızı tamamen devreye alacağız."

Muş'ta iki ayda 2 bin 100 binanın içme suyu bağlantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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Muş'ta iki ayda 2 bin 100 binanın içme suyu bağlantısı yapıldı - Haberler
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