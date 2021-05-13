Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta 1,5 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Muş'ta 1,5 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Merkeze bağlı Arpayazı köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle Balkaya ve Gizlenci aileleri arasında başlayan husumet, kanaat önderleri ve muhtarların girişimleri sayesinde barışla sonuçlandırıldı.

Köydeki taziye evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen barış törenine katılan Vali İlker Gündüzöz, yaşanan olayın herkesi meşgul eden, üzen bir sıkıntı olduğunu söyledi.

Gelecek bayramları, salgın musibetini atlatarak bayram havasında yaşama temennisinde bulunan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İnsanların, din kardeşlerinin, hele aynı köyden olanların birbirlerine düşmüş olması, küs olması hoş değil. Bu, dinimiz tarafından da kabul edilmiyor. Bu barışa yaklaşan kırgın ailelere ve onların ileri gelenlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gerginlik sadece bizi değil, bizden sonra evlatlarımızı, torunlarımızı, herkesi de olumsuz etkiler. Şimdi bir söz meselesi var. İnsanlar verdikleri söze itaat edecekler. Ahde vefa bizim dinimizin en önemli hususlarından biri. Söz bizim için namustur. Bu toplum için bizim medeniyetimize yakışan sözü her daim tutmaktır. Bugün burada vereceğimiz sözler inşallah tutulacak."

Gündüzöz, arzu etmedikleri bu tür olayların bir daha yaşanmamasını, herkesin barış içerisinde birbirlerini kucaklayarak yaşamaya devam etmesini diledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, Hz. Muhammed'in 1400 yıl önce "ayaklarımın altına aldım" dediği ilkel kan davasını, cahiliye adedini, aileler sayesinde aşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim'in altından geçen aile fertleri, kucaklaşarak barıştı.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

ABD'deki İsrail protestosunda arbede (2)
ABD'deki İsrail protestosunda arbede (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Cemal Hünal Burak Sergen
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 16:55:30. #1.14#

title