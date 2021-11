Muş'ta ihtiyaç sahiplerine kışlık bot ve mont dağıtıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta faaliyet gösteren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kentteki ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Mehmet Fatih İrgin, yaklaşık 5 yıldır hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtıklarını söyledi.

Kış mevsimi öncesi hayırsever vatandaşlardan gelen mont, bot ve gıda yardımları köy köy dolaşarak, tespit ettikleri vatandaşlara dağıttıklarını belirten İrgin, şunları kaydetti:

"Şu an yaklaşık bin mont, 3 bin 500 bot ve kışlık ayakkabı stokumuz var. Ekibimiz kar yağmadan önce dağıtıma başladı ve devam ediyor. Amacımız insanların gönüllerine dokunmak. Bugüne kadar hayırseverlerin desteği ile 10 binlerce insana yardım yaptık. Özellikle pandemi süresi içerisinde kıyafet ve gıda yardımı yaptık. Yıl sonuna kadar 1500 aileye daha dokunup, kişilik ihtiyaçlarını gidermeye hedefliyoruz. Yardımlaşma derneği olarak her mahallemize her ilçemize her beldemize bir gönüllü görevlimizi belirledik. Dağıtımları yaparken bu gönüllü arkadaşımız o bölgedeki insanların durumunu inceleyerek bir rapor hazırlıyor. Bize gelen raporlar sonucunda haftalık yaptığımız toplantılarımızın ardından yardıma ihtiyaç olan ailelere, içerisinde salça, sıvı yağ, konserve gıdalar, tuz, makarna, pirinç, bulgur, şeker ve çaydan oluşan gıda paketi ile giyim dağıtımı gerçekleştiriyoruz.

