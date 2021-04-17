İhtiyaç sahibi ailelere yardım
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İhtiyaç sahibi ailelere yardım

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta Sadakataşı Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldı.

Muş'ta Sadakataşı Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldı.

Dernek gönüllüsü Rıdvan Dinler, yaptığı açıklamada, birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Amaçlarının gönüllere dokunmak olduğunu ifade eden Dinler, "Bu yıl ramazan faaliyetlerimizi dünyanın dört bir tarafından gerçekleştireceğiz. Zor durumda olan ailelere, işlerini ayrılmak zorunda kalanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ulaştırılacak. Önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine ramazan paketi dağıtarak vatandaşların gönlüne dokunuyoruz. Muş'ta 100 aileye, içerisinde salça, sıvı yağ, konserve gıdalar, tuz, makarna, pirinç, bulgur, şeker, tuz ve çaydan oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım
İhtiyaç sahibi ailelere yardım
İhtiyaç sahibi ailelere yardım
İhtiyaç sahibi ailelere yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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