Muş'ta içme ve yağmur suyu hatlarının değişimi için başlatılan çalışmalar sürüyor
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Muş'ta içme ve yağmur suyu hatlarının değişimi için başlatılan çalışmalar sürüyor

Muş'ta içme ve yağmur suyu hatlarının değişimi için başlatılan çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki bütün su hatlarını yenileyeceklerini anlattı.

Asya, şunları kaydetti:

"Bu yıl çalışma sezonunun başlamasıyla evsel bağlantıların yapılması için gerekli ihale sürecini tamamlayarak Zafer Mahallesi'nden çalışmaları başlattık. Ramazan ayı içerisinde start verilen çalışmalarla Zafer Mahallesi'ndeki tüm bireysel abone bağlantıları yapılarak vatandaşlarımıza yeni ve sağlıklı hatlardan içme suyu ulaştırmayı başardık. Ekiplerimiz şu anda Yeşilyurt Mahallesi'nde bağlantı çalışmalarını yürütmekte. Ekip sayısını 15'e çıkartarak bu çalışmanın bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. İnşallah sezon sonuna kadar tüm vatandaşlarımıza yeni hatlardan içme suyu ulaştırmış olacağız."

Muş'ta içme ve yağmur suyu hatlarının değişimi için başlatılan çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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