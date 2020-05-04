Muş'ta içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları
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Muş'ta içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları

Muş'ta içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları
04.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:34

Muş Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasının ardından içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına yeniden başladı.

Muş Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasının ardından içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına yeniden başladı.

Kent genelinde başlatılan büyük bölümü tamamlanan alt yapı çalışmalarının bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

Ekipler, bu çerçevede Muratpaşa ve Kale mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, kentin içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının tamamını yenilemek için hayata geçirdikleri alt yapı projesine devam ettiklerini söyledi.

Projenin kent için büyük önem arz ettiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Projemizi bu yıl tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Hürriyet, Cumhuriyet, Eski, Erzurum ve İstasyon caddeleri gibi yoğun kullanılan güzergahlardaki kazı ve döşeme çalışmalarını geçen yıllarda tamamladık. Aynı şekilde şehrin büyük bir bölümünün hatları yenilendi. Kale ve Muratpaşa mahallelerindeki hatlar yenilenecek. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde devreye alınmasını planlıyoruz. İçme suyu hatlarında ise tüm çalışmanın tamamlanması gerekiyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini hizmetlerimizle yükselteceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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