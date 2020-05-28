Muş'ta ibarete açılan camiler dezenfekte edildi Muş Belediyesi, yarın cuma namazı kılınacak camilerin avlularında yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Muş Belediyesi, yarın cuma namazı kılınacak camilerin avlularında yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yarın yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak camilerde hazırlıklar tamamlandı.

Belediye ekipleri, yeniden ibadete açılacak tüm camileri ve avlularını dezenfekte etti.

Kentteki camiler, yarın kılınacak Cuma namazı için hazır hale getirildi.

Kaynak: AA