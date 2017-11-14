Muş'ta 'Huzur 49' Uygulaması

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için 'Huzur 49' uygulaması yaptı.



Kentin 6 noktasında Terör, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı 101 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamalarda, 50 iş yerinde 758 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanırken, 6 noktada da bin 640 araç kontrol edildi. - MUŞ