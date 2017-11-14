Muş'ta 'Huzur 49' Uygulaması
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için ’Huzur 49’ uygulaması yaptı.
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için 'Huzur 49' uygulaması yaptı.
Kentin 6 noktasında Terör, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı 101 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamalarda, 50 iş yerinde 758 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanırken, 6 noktada da bin 640 araç kontrol edildi. - MUŞ