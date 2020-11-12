Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı
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Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

12.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:19
Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Göztepe köyünde yaşayan Koçu ve Korkmaz aileleri arasında geçen yıl çıkan kavga nedeniyle başlayan husumet, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ile kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Göztepe Camisi bahçesinde düzenlenen barış töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Kaymakam İlidi, yaptığı konuşmada, hayırlı bir iş için toplandıklarını belirterek, sağduyulu davranarak aralarındaki husumeti sonlandıran ailelere teşekkür etti.

İnsanların aralarındaki huzursuzlukları, husumetleri gidermenin önemli olduğunu vurgulayan İlidi, şöyle konuştu:

"Bulanık'ta yapmamız gereken ilk önceliklerden biri de barış. Çünkü biz barışı sağlamazsak, gelecek nesillere husumeti transfer etmiş oluruz. Hepimiz inanan insanlarız. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmemiz lazım. Müslümanlara yakışır şekilde hareket etmemiz lazım. Aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz ve aramızda nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Aile büyükleri ve ileri gelenler olarak bunlara vesile olacağız. Şükürler olsun bugün bu memnuniyeti yaşamaktan gurur duydum. Buna vesile olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

İlçe Müftüsü Murat Karanci de İslam'ın kelime anlamının "barış" olduğunu belirterek, her iki aileye de teşekkür etti.

Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ise "Bugün burada bulunmamızın amacı sevgi, barış ve saygıdır. Dinimizi iyi anlamamız gerekir. Dinimiz, fitne, fesat dini değil, barıştır sevgidir ve saygı dinidir. Bu barışı sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Törene, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, cami imamları, vatandaş ve kanaat önderleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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