Muş'ta hububat hasadından bir milyar liralık gelir beklentisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta hububat hasadından bir milyar liralık gelir beklentisi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından bir milyar liralık gelir bekleniyor.

23.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:05

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından bir milyar liralık gelir bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, merkeze bağlı Yeşilova Beldesi ile Aşağısızma ve Kıyık köylerindeki tarlalarda yapılan buğday hasadını inceledi.

Çitçilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Aydın, AA muhabirine, bu yıl buğday ve arpa üretiminde geçen yıla oranla yüzde 40 artış yaşandığını söyledi.

Bu yıl 20 bin çiftçi tarafından 1 milyon 130 dönüm alanda buğday, 177 bin dönüm alanda arpa ekiminin gerçekleştirildiğini belirten Aydın, bu ürünlerden kent ekonomisine 1 milyar lira katkı beklendiğini aktardı.

Bu yıl 400 bin ton buğday, 70 bin ton arpa hasadı öngördüklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"İnşallah 660 milyon lira buğdaydan, 140 milyon lira samandan, 200 milyon lira arpadan beklentimiz var. Bu yıl çok verimli geçiyor. İnşallah daha güzel olur. Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla çiftçimizden buğday alıyor. Ekimlerimizin üçte biri buğday ve arpadan oluşuyor. Biz de bu bağlamda çiftçilerimizi desteklemek amacıyla tarlaları geziyoruz, sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Birçok çiftçimizle bir araya geldik. Tüccarlarımız sahada ürün almaya başladı. Kurum olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız."

Muş'ta hububat hasadından bir milyar liralık gelir beklentisi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mensur Işık Özlem Zengin Fatih Sultan Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Muş'ta hububat hasadından bir milyar liralık gelir beklentisi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 15:28:25. #1.15#
title