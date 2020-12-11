Muş'ta hırsızlık yapan 2 çocuk tutuklandı
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Muş'ta hırsızlık yapan 2 çocuk tutuklandı

11.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:47
Muş'ta hırsızlık yapan 2 çocuk tutuklandı

Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden kablo çaldığı tespit edilen 2 çocuk tutuklandı.

Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden kablo çaldığı tespit edilen 2 çocuk tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2020 günü merkezde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden 90 metrelik telekom kablosu çalınması konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirenlerin 14 ve 17 yaşlarında 2 çocuk olduğu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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