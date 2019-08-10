Muş'ta HDP'li 3 isim gözaltında

10.08.2019 18:35

Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 isim gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik icra edilen operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan HDP'li 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Uğur Ulu/İHA)

Kaynak: İHA