Muş'ta HDP'li 3 isim gözaltında

Muş'ta HDP'li 3 isim gözaltında

Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 isim gözaltına alındı.

10.08.2019 18:25
Muş'ta HDP'li 3 isim gözaltında

Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 isim gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik icra edilen operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan HDP'li 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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