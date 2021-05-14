Muş'ta hayvanseverler bayramda da sokak hayvanlarını unutmadı

Muş'ta bir süre önce kurulan Sokak Canlarını Koruma Derneği, bayramda da sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.

Muş'ta bir süre önce kurulan Sokak Canlarını Koruma Derneği, bayramda da sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.

Dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Duyarlı vatandaşların desteğiyle alınan et ve makarnaları pişiren dernek üyeleri, cadde ve sokakları dolaşarak "can dostları" besledi.

Dernek Başkanı Yusuf Çağlayan, gazetecilere, Karaköprü ve Toprak Baba Mesire Alanı'nda aç kalan köpeklere yiyecek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 nedeniyle tam kapanma dönemindeyiz. Bu süreçte sokak canlarını unutmadık ve 3 günde bir Karasu Nehri ile Toprak Baba Piknik Alanı'nda besleme yaptık ve diğer bakımlarını karşıladık. Çok zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Evimizde eşimiz, çocuğumuza ve bize nasıl yemek pişiriyorsa, biz de o titizlikle pişirdiğimiz yemekleri hayvanların yaşam alanlarına dağıtıyoruz."

Çağlayan, bayram gününü hayvanları besleyerek değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım