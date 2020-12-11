Muş'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Muş'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

11.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:44
Muş'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Muş merkez ile Korkut ve Varto ilçelerinde farklı tarihlerde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş merkez ile Korkut ve Varto ilçelerinde farklı tarihlerde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, hayvan hırsızlığı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi, 7 Kasım'da Korkut ilçesinin Yürekli köyünde Ö.O'ya ait 3 büyükbaş hayvanı açık arazide çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ayrıca merkeze bağlı Kıyıbaşı köyünde 18 küçükbaş, Varto ilçesinin İlbey köyünde 18 küçükbaş ve Varto ilçesinin Kartaldere köyünde 13 küçükbaş hayvanı da çaldıkları tespit edildi.

Ele geçirilen 49 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 20:46:32. #1.14#
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