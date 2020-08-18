Muş'ta hasadı yapılan ballar birlik eliyle pazarlanacak
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Muş'ta hasadı yapılan ballar birlik eliyle pazarlanacak

Muş'ta hasadı yapılan ballar birlik eliyle pazarlanacak Muş Arı Yetiştiricileri Birliği, tüccarların önünü kesmek için bal satışını kendisi yapacak Bu sene bal hasadında 500 ton bal elde edilmesi hedefleniyor Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği, 2020 bal hasadı döneminin başlamasıyla...

18.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:07

Muş'ta hasadı yapılan ballar birlik eliyle pazarlanacak

Muş Arı Yetiştiricileri Birliği, tüccarların önünü kesmek için bal satışını kendisi yapacak

Bu sene bal hasadında 500 ton bal elde edilmesi hedefleniyor

MUŞ - Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği, 2020 bal hasadı döneminin başlamasıyla üreticilerin hasadını yaptığı balların tüccarlara satışını engellemek için elde edilen ürünleri birlik eliyle satışa sunacak.

Muş'ta 2020 yılı bal hasadı başladı. Kente dışarıdan gelen ve yerel üreticiler tarafından kurulan kovanlardan 500 ton bal elde edilmesi hedefleniyor. 2019 yılına oranla yüzde 30 hasat düşüşü yaşanmasına rağmen üretimden memnun olan üreticiler, bal hasatlarına devam ediyor. Yapılan hasatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay, Muş'ta 2020 yılı bal hasadının başladığını ve dışarıdan yaklaşık olarak 70 bin arılı kovanın Muş'a getirildiğini söyledi. Muş'ta 55 bin arılı kovanın kayıt altında olduğunu ifade eden Pekbay, "2019 yılında 700 ton rekolte düzeyinde bir üretim sağlandı. Bu sene Temmuz ve Ağustos aylarında akşamları yaşanan soğuk hava nedeniyle üretimde yüzde 30'luk bir düşüş yaşanmıştır. Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak Muş balını kimliklendirme konusunda, Muş Coğrafi İşareti Projesini bu sene inşallah hayata geçiriyoruz. Bununla beraber yüksek rakımlı yayla ballarımızı da tescilleyip, üreticimizin üretmiş olduğu ürünleri hak ettiği değerde piyasaya sunacağız. 2020 üretiminde Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak ilimizde üretilen birlik üyelerimizin ürünlerini alıp dışarıdaki tüccarlara meydan bırakmamak amacıyla hak ettiği değerde satmayı düşünüyoruz" dedi.

Mersin'den Muş'a gelerek arıcılık yapan bal üreticilerinden Mehmet Selim Haylaz ise "Ovada bir ay kalıp yaylaya çıkıp, yayladan tekrar Muş Ovasına iniyoruz. 10 yıldan beri bu bölgedeyim. Şu anda 300 kadar kovanım var. Hasat dönemi süzme bal üretiyoruz. Balımızı getirip burada süsüyoruz. Balı süzüp, tenekeye koyup satışa hazırlıyoruz. Hasadımız ortalama 3-4 gün devam ediyor" diye konuştu.

Muş'ta hasadı yapılan ballar birlik eliyle pazarlanacak

Kaynak: İHA

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