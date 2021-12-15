MUŞ (AA) - Muş'ta Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından "Harput Müziği Konseri" düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi iş birliğiyle 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, gazetecilere, salgından dolayı uzun zamandan beri etkinlik düzenleyemediklerini söyledi.

"Artık öğrencilerin eğitim öğretime başlamasıyla bizler de bu tür etkinliklere hız kazandırmak ve öğrencilerimizle ilgili faaliyetleri artırmak amacıyla organizasyonlara başladık." diyen Çaydaş, şöyle konuştu:

"Harput konseri bölgesel anlamda bugün çok önem arz ediyor. Harput müziği Kerkük, Şanlıurfa divanlarıyla birlikte bütün bu gelenekleri Muş merkeze taşımak istedik. Burada akademisyenlerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize Harput müziğini tanıştırmak istedik. Salon da dolu, bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar bu tür sosyal faaliyetlere devam edeceğiz."

Konseri, Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, akademisyen ve öğrenciler dinledi.