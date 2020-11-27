Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek
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Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek

27.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:34

Muş Belediyesi kurduğu Halk Ekmek Fabrikası sayesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek almasını sağlayacak.

Muş Belediyesi kurduğu Halk Ekmek Fabrikası sayesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek almasını sağlayacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Halk Ekmek Fabrikasını hayata geçirdiklerini anlattı.

Temiz ve sağlıklı ortamda üretilecek ekmeğin ucuz fiyata vatandaşlara satılacağını belirten Asya, ekmek fabrikasında 15 kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

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Proje kapsamında günde 60 bin ekmek üreteceklerini dile getiren Asya, "Belediye şirketimiz bünyesinde fabrikada üretilen ekmekleri şehrimizin belirli noktalarında kuracağımız satış büfelerinde vatandaşımıza ulaştıracağız. 1300 metrekare alan üzerine son teknolojiyle kuruldu. Son derece hijyenik bir ortamda üretim yapılacak." dedi.

Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek
Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek
Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek
Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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