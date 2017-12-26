Muş'ta 'Halk Buluşması' Toplantısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 'Halk Buluşmaları' kapsamında bu hafta Kale Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili kendilerini bilgilendirip sorularını yanıtladı.



Belediye Başkanı Feyat Asya, 'Halk Buluşmaları' toplantılarını sürdürüyor. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen toplantının bu haftaki durağı Kale Mahallesi oldu. Tarihi Ulu Camii karşısında bulunan bir çay evinde mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, talep ve önerileri dinledi.



Sürekli vatandaşlarla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Asya, "30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızla bağımızı hiç koparmadık. Halkımız ile iç içe olarak bu kadim şehri daha ileriye taşımaya çalıştık. Allah'a şükrüler olsun ki bugün sizlerle bir araya geldiğimizde projelerimizden, icraatlarımızdan bahsedebiliyoruz. Size verdiğimiz sözleri gerçekleştirebildiğimizi söyleyebiliyoruz" dedi.



Kale Mahallesi'nde yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Feyat Asya, "Yaklaşık 4 yıldır Kale Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi yürütülmekte. 715 konut, 115 iş yeri ve bir caminin bulunduğu proje tamamlandı. Eksik kalan bir kısım çevre düzenleme çalışmaları da ilkbahar ayında tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. 4 Ocak 2018 tarihinde yapılacak kura çekimi ile hak sahiplerini konutları ile buluşturuyoruz. Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kale Mahallesi modern bir görünüme kavuştu. Bununla beraber belediye olarak yapmayı planladığımız çalışmaları da tamamladıktan sonra çok daha güzel bir tablo ortaya çıkacak. Kale Mahallesi Fabrika Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları başlattık. Burada yola giren evleri kamulaştırarak yıkımını sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl bu alandaki çalışmalara ağırlık vererek kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Aynı şekilde bu bölgeye vereceğimiz yeni güzergahlar ile Kale Mahallesi sakinlerinin toplu taşıma sorununu ortadan kaldıracağız. Yeşil alan ve çocukların istifade edebileceği park alanlarının oluşturulması için projeler hazırladık. İnşallah gelecek çalışma sezonu ile birlikte bunları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Hizmet üretirken kaynak sorununu dert etmedik" diyen Başkan Asya, "Malumunuz Muş Belediyesi olarak bütçe konusunda çok iyi bir durumda değiliz. Ancak bunu hiçbir zaman bahane etmedik. Sürekli bir arayış içerisinde olduk ve başardık. Öz gelirlerimizi arttırmak için kapsamlı çalışmalar yaparken, bütçemizin kısıtlı olduğu projeler içinde kaynak arayışında olduk. Bu süre içerisinde canlı hayvan pazarı, yaş sebze ve meyve hali, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi gibi tesisleri hizmete açarken, şehirlerarası otobüs terminali, ilçe terminali gibi dev yatırımların da startını verdik. Aynı şekilde yeşil alan kapasitesini arttırma konusunda önemli hizmetler yaptık. Bugüne kadar birçok mahallemizde yeni park ve yeşil alanlar yaparken, vatandaşlarımızın genelinin faydalanabileceği, Ahmed-i Hani parkı ve Karni Deresi Rekreasyon Projesi gibi geniş alanlar hizmete sunduk" şeklinde konuştu.



Her mahalleye bilgi evi yapacaklarını kaydeden Başkan Asya, "Sosyal belediyecilik alanında da birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde yaptığımız bilgi evleridir. 3 ayı aşkın bir süredir hizmete açtığımız bu bilgi evlerinde çocuklar, gençler ve bayanlara yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Bu tesislerimizin amacına uygun bir şekilde işleyişlerini sağlamak için programlar yapacağız. Bütün mahallelerimizde bilgi evleri yapmak için planlamalar yaptık. İnşallah bunu da en kısa sürede yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bununla beraber tarihi yapıları korumak adına eski hükümet konağını restore ederek belediye hizmet binası olarak açtık. Yıldızlı Hanı aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Tarihi Muratpaşa Camisi'ni de gün yüzüne çıkararak ilgili kurumlarla yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Asya, kentin içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının tamamını yenileyerek büyük bir sorunu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, "Muş'un altyapı diye bir sorunu artık kalmayacak. Bu yıl başlattığımız çalışmaların neticesinde önemli bir mesafe kat ettik. İnşallah gelecek yıl altyapı projesi ile birlikte üst yapı çalışmalarını da yaparak Muş'u güzel bir görünüme kavuşturacağız. Altyapı ile birlikte içme suyu depolarını kapasitelerini arttırarak yeniliyoruz. Muratpaşa Mahallesi'ndeki 3 bin tonluk deponun yapımı tamamlandı. Karşıyaka deposunda yapımı devam eden 7 bin 500 tonluk depo da gelecek yıl hizmete girecek. Şebekelerin ve depoların yenilenmesi ile içme suyu sorunu da tarihe karışacak. Bununla beraber 2 yıl önce çalışmalarına öncülük ettiğimiz doğalgaz döşemelerinin de yüzde 75'i tamamlandı. Vatandaşlarımızın kullanmaya başladığı doğalgaz çalışmalarının tamamlanması ile hava kirliliğinden de kurtulmuş olacağız. Bu yıl yapılan geçişler sayesinde hava kirliliğindeki düşüş bariz bir şekilde fark edilmekte. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tamamen bitmiş olacak. Bununla beraber daha kaliteli ve etkili hizmet sunmak için araç parkımıza önemli yatırımlar yaptık. Araç parkımıza birçok iş makinesi kazandırdık. Son olarak aldığımız tam donanımlı itfaiye aracı ile önemli bir eksiliği giderdik. Aynı şekilde başarılı bir karla mücadele için yeni araçları envanterimize dahil ettik. İnşallah bunlarla sizlere faydalı hizmetler sunacağız" dedi.



Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle sakinlerini sorularını yanıtladı. Kale Mahallesi Halk Buluşması toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - VAN