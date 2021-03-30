Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
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Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı

MUŞ'ta, koronavirüs tedbirleri altında açılan halı dokuma kursundaki kadın kursiyerler, maharetli elleriyle en güzel halıyı dokumaya özen gösteriyor.

MUŞ'ta, koronavirüs tedbirleri altında açılan halı dokuma kursundaki kadın kursiyerler, maharetli elleriyle en güzel halıyı dokumaya özen gösteriyor. Özellikle türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, ay yıldız ve benzeri figürler, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor. 

Muş Belediyesi'nce 'sosyal belediyecilik' kapsamında kent merkezi ve mahallelerdeki bilgi evlerinde meslek kursları düzenlenmeye devam ediliyor. Muratpaşa Mahallesi'ndeki Müştak Baba Bilgi Evi'nde kadınlar, koronavirüs tedbirleri altında halı dokumayı öğreniyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi kurallara dikkat edilen kursta, sayılı kursiyer tutuluyor. Maharetli elleriyle en güzel halıyı dokumaya özen gösteren kursiyerler, güzel işçilik için birbirleriyle yarışıyor. Özellikle türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, ay yıldız ve benzeri figürler, kadın kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor.

'ALDIKLARI SERTİFİKA İLE İŞ BULABİLİYORLAR'

Müştak Baba Bilgi Evi'nin sorumlusu Zeliha Kartal, halkın talep ve ihtiyaçlarına göre kursların açıldığını belirtti. Usta öğretici ile kursiyerlerin hijyenik ortamlarda olduğunu anlatan Kartal, koronavirüs ile mücadele noktasında bütün tedbirleri aldıklarının altını çizdi. Kursların çoğunlukla ev kadınları tarafından tercih edildiğini kaydeden Kartal, "Kadınlar sosyal ortam buldukları için mutlular. Aldıkları sertifikayla iş bulabiliyorlar. İŞKUR ile açtığımız kurslarda kadınlarımız belli bir miktar harçlık da almaktadır. Bu şekilde evlerine katkı sağlamaktalar" dedi. 

Pandemi nedeniyle ara verilen kurslarına yeniden başladıklarını belirten usta öğretici Derya Yavuz, "Sosyal mesafe nedeniyle 12 öğrenciyle başladık. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Özellikle halılarımızda desen olarak Muş lalesini, Türk bayrağımızı yapıyoruz. Anadolu motiflerini işliyoruz. Kadınlar evde sıkıldıklarından dolayı kurslara yoğun ilgi gösteriyorlar. Burada meslek öğreniyorlar. Ailelerine maddi olarak destek çıkıyorlar. Onlar için güzel bir ortam ve burada arkadaşlıklar ediniyorlar. Her bakımdan kadınlara yönelik çok güzel ortam hazırladık" diye konuştu.

Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı
Muş'ta halılar yeniden dokunmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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