Muş'ta hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı Muş'ta 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Muş'ta 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, "Birden fazla kişi tarafından yağma" ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisinin Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı bildirilen açıklamada, zanlının emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumuna karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA