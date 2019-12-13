Muş'ta güvenlik güçleri için kurban kesildi

13.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:44

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığınca güvenlik güçleri için kurban kesildi.

Komutanlığın bahçesinde düzenlenen programda, ülkenin huzur ve refahı için kahramanca görev yapan güvenlik güçleri ve bu uğurda şehit olanlar için program düzenlendi.

Programda, şehitler ve görev başındaki güvenlik güçleri için kurban kesildi ve dua edildi.

Programa, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve askerler katıldı.

Kaynak: AA