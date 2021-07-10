Muş'ta gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
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Muş'ta gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Muş'ta gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 66 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 66 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; temin etmiş olduğu gümrük kaçağı telefonları Malazgirt ve Bulanık ilçelerine getirerek satmak isteyen şahsa yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri 295 bin TL olan 66 değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonu ve 40 cep telefonu kılıfı ele geçirilmiş olup olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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