Muş'ta gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 46 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 46 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 46 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı