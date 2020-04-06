Muş'ta gönüllü usta öğreticiler maske üretiyor Muş'ta gönüllü usta öğreticiler maske üretiyorMUŞ'ta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli usta öğreticiler, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak günde bin adet maske üretiyor.

Muş'ta gönüllü usta öğreticiler maske üretiyor

MUŞ'ta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli usta öğreticiler, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak günde bin adet maske üretiyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye bir destek te Halk Eğitim Merkezlerinin usta öğreticilerinden geldi. Gönüllü usta öğreticiler tarafından üretimi yapılan maskeler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sterilize işlemlerinin ardından sağlık çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personellerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan kurumlara ulaştırılıyor.

Çocuklarını evde bırakıp, maske üretimine koyulan gönüllü anne usta öğreticiler, ülke içerisinde yaşanan duruma katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor. Bir seferberlik içerisinde olduklarına dikkat çeken Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mahmut Baskın, "Devletimizin yanındayız. Şuanda bir seferberlik içerisindeyiz. Devlet ve millet el ele vermişiz. Tıpkı İstiklal Harbinde olduğu gibi, Nene Hatunların sırtında mermiyi taşımaları, bir yandan da çocuklarını kucaklarında taşıdıkları gibi bizimde usta öğreticilerimiz sağ olsunlar çağrımıza icabet edip, canı gönülden gelip burada çalışarak maske üretiyorlar" diye konuştu.

Usta öğreticiler olarak gaye ve amaçlarının günde bin adet maske ortaya çıkarmak olduğunun altını çizen Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli gönüllü usta öğreticilerden Hatice Eroğlu, "Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta öğreticileri olarak, maske dikimlerine başladık. Gayemiz ve amacımız, günde bin tane maske ortaya çıkarmak. Bu maskeleri sağlıkçılarımıza, emniyetimize, halkımıza, gerekli olan yerlere ulaştırmaktır. İnşallah bu gayretlerimizde boşa gitmeyecektir. Boş zaman geçirmektense, burada vaktimizi hayırlı amaç için ortaya dökmek amaç ve gayretimizdir. Ülkemizin ciddi bir seferberlik içerisinde olduğunu duyduğumuz andan itibaren buraya geldi" dedi.

Gönüllü usta öğreticilerinin aynı zamanda anne olduklarını ve devlete katkıda bulunmak için can ile başla çalıştığını söyleyen Neriman Subaşı da, "Hepimiz burada usta öğretici olarak çalışmaktayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. En azından devletimize bir katkımız olsun diyoruz. Hepimiz birer anneyiz. Çocuklarımızı eve bırakarak, burada çalışıyoruz. Maske üreterek devletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA