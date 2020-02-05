Muş'ta gönüllü iki arkadaş sokak hayvanlarını besleyip tedavi ettiriyor

05.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:06

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Erol Altınmakas ve Bülent Güvenir hayırseverlerden temin ettikleri mamaları kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Arkadaş olan Altınmakas ve Güvenir, sokak hayvanlarına yardımcı olmak için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Birçok yerden destek gören kampanya kapsamında, hayırseverlerin gönderdiği mamaları teslim alan Altınmakas ve Güvenir, yemleri kentin değişik noktalarına bırakıyor.

İki arkadaş beslenmesini sağladıkları hayvanlardan yaralananları da veteriner kliniklerine götürerek tedavi ettiriyor.

Altınmakas, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönderilen mamalarla, çetin geçen kış şartlarında sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Başlattıkları kampanya çerçevesinde hayırseverlerin kentte mama gönderdiklerini belirten Altınmakas, "Biz de taksici kardeşimizin yardımları ile mamaları hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Ayrıca yaralı, sakat veya felçli, bakıma muhtaç sokak hayvanlarını dondurucu soğuklardan alıp tedavi ve bakımlarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA