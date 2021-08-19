Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı
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Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

- Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Balıklandırma Programı" kapsamında kent genelindeki göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı.

- Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı

MUŞ - Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Balıklandırma Programı" kapsamında kent genelindeki göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yavru Balık Üretim Tesisinden getirtilen pullu sazan yavruları, uzman ekipler tarafından Yukarı Kaleköy Barajı, Alparslan-2 Barajı, Alparslan-1 Barajı, Korkut Sulama Göleti, Çobandağı Gölü, Yeşil Göl, Bulanık Haçlı Gölü ve Malazgirt Kaz Gölüne bırakıldı. Balıklamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı Balıklandırma Programı kapsamında göl, gölet ve barajlara yavru sazan bıraktıklarını söyledi.

"Balıklandırma açısından rekor bir yıl yaşıyoruz"

Son 7 yılda sulara bırakılan balık miktarının 523 binken sadece bugün bırakılan toplam balık miktarının 1 milyon 281 bin olduğunu kaydeden Aydın, "Bu sene balıklandırma açısından rekor bir yıl yaşıyoruz. Belki Muş tarihinde böyle bir rakama ulaşmamışızdır. Geçen yıllarda 50-100 bin balık alırken, bu yıl 1 milyon 281 bin balık temin ettik. Şu anda Korkut ilçesi göletindeyiz. Buraya 50 bin pullu sazan balığı bıraktık. İnşallah bunlar 2 yıl zarfında avlanabilir büyüklüğe gelecekler. Amacımız halkımızın ucuz yiyecek ve proteine ulaşması, gıda güvencesinin sağlanmasıdır" dedi.

Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı
Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı
Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı
Muş'ta göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin yavru balık bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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