Muş'ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı
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Muş'ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Muş'ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladıİLKBAHARLA birlikte serin Muş yaylarına gelen göçerler, geri dönüş yolculuğuna çıktı.

13.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.09.2020 13:20

Muş'ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

İLKBAHARLA birlikte serin Muş yaylarına gelen göçerler, geri dönüş yolculuğuna çıktı. Yaklaşık 4-5 ay kaldıkları yaylalardan küçükbaş hayvanlarla yola koyulan göçerler, verimli ovalarda mola vererek yaklaşık 3 ay içerisinde evlerinde olmayı hedefliyor.

Küçükbaş hayvan besiciliği yapan göçerler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Siirt, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de kışı geçirdikten sonra ilkbaharla birlikte Muş'un yüksek ve serin yaylalarının yolunu tuttu. Binlerce hayvandan oluşan sürülerle 200'den fazla yaylaya gelen göçerler, hem besicilik yapıyor hem de kışlık, yağ, peynir gibi gıdalarını üretiyor. Yaz sıcaklarında rakımı 2 bin metre üzerindeki serin yaylalarda 4-5 ay besicilik yapan vatandaşlar, Eylül ayının ortalarında geri dönüş yolculuğuna başlıyor.

Siirt'ten Muş'un Kozma dağına gelerek burada besicilik yapan Halil Sağlam da küçükbaş hayvan sürüsüyle geri dönüşe başlayan göçerlerden biri. Mardin'e gideceğini belirten Halil Sağlam, 4-5 aydan beri Kozma dağında hayvancılık yaptık. Eylül ayıyla birlikte havalar soğumaya başladığı için geri dönüş yolculuğuna başladık dedi.

YOLCULUKLARI 2-3 AY SÜRECEK

Binlerce küçükbaş hayvanla geri dönüşe başlayan göçerlerin eve dönüşü yaklaşık 2-3 ay sürecek. Yolculuk sırasında geçecekleri verimli yayla ve ovalarda mola vereceklerini belirten vatandaşlar, buralarda da geçici bir süre konakladıktan sonra kar yağmadan evlerine ulaşacaklarını bildiriyor.

Muş'ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Kaynak: DHA

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