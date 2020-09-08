Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başladı
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Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

Yaz döneminde Diyarbakır, Mardin ve Siirt gibi sıcak illerden sürüleriyle Muş'taki yaylalara çıkan göçerlerin, havaların soğumasıyla günlerce sürecek eve dönüş yolculuğu başladı.

Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başladı
08.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:20

Yaz döneminde Diyarbakır, Mardin ve Siirt gibi sıcak illerden sürüleriyle Muş'taki yaylalara çıkan göçerlerin, havaların soğumasıyla günlerce sürecek eve dönüş yolculuğu başladı.

Mayıs ayında havaların ısınmasıyla Muş'un geniş ve verimli yaylalarına gelerek yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak sürüleriyle yola koyuluyor.

Günlerce süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, bu sürede teknolojik imkanlardan uzakta, zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Göçerlerden Hasan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'den gelip Kozma Dağı eteklerinde kiraladıkları yaylada 5 ay kaldıktan sonra dönüş hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Eşyalarını kamyonetlerle gönderdiklerini belirten Erdem, kendilerinin de yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüyle iki ay boyunca yürüyeceklerini söyledi.

Erdem, "Zorlu yolculuğumuz başladı. Yıllardır bu işi yaptığımız için alıştık. Mardin tarafına gideceğiz. Kışı sıcak bölgelerde geçirmek zorundayız. Günlük gıda ve giyim ihtiyacımızı eşeklerle taşıyoruz. Burası serin ve otlağı fazla olduğu için her yıl geliyoruz. Dönüşte de geceleri uygun yerlerde konaklıyor, gündüzleri de yürüyoruz." diye konuştu.

Nurettin Temel de günlerce yolculuk yaparak memleketlerine ulaşacaklarını belirterek "Göçerlik çok zor. Yaklaşık 800 koyunla Mardin'e gideceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. Havalar serinlemeye başladı. Geçim kaynağımız hayvancılık. Başka bir iş yapmıyoruz. Yazın daha iyi verim elde etmek için bölgeye geliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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