Muş'ta giriş ve çıkış yapan yolcular, sağlık kontrolünden geçiriliyor Muş Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş ve çıkışındaki polis uygulama noktalarında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda yolcuların ateşini ölçtü.

Muş Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş ve çıkışındaki polis uygulama noktalarında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda yolcuların ateşini ölçtü.

Sağlık ekipleri, vücut ısısı 38 derecenin üzerindeki yolcuların iletişim bilgilerini alarak, takiplerini sağlayıp hastanelere yönlendiriyor.

Yolculardan Yılmaz Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu uygulamayı çok güzel bulduğunu belirterek, "Uygulama insanlarımızın sağlığı için yapılıyor. Bu tedbirler alınınca biz seviniyoruz. Bu uygulamaya ilk defa Muş'ta rastladım. Denizli'den geliyorum" diye konuştu.

Otobüs şoförü Nesim Koç da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA