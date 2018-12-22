Muş'ta Genç Çiftçilere 310 Büyükbaş Hayvan Dağıtıldı

Muş'ta "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 62 çiftçiye, 310 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Muş Belediyesi Hayvan Pazarı'nda yapılan kura çekimi ile hayvanlarını teslim alan genç çiftçiler sevinç yaşadı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, burada yaptığı açıklamada, bugüne kadar uygulanan projelerin toplam bedelinin 24 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında il genelinde 62 çiftçimizin her birine 5 büyükbaş olmak üzere 310 damızlık düve dağıtımını gerçekleştirdik. Düveler esmer Simenta ve diğer kültür ırkı 9-15 aylık melezlerdir. Son derece güzel hayvanlardır. Bunlar tamamen süt hayvanlarıdır. Buradaki amacımız genç çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamaktır."

Ziraat Odası Başkan Vekili Selman Işık da 3 yıldan bu yana uygulanan projenin, çiftçinin geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA