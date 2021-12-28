Muş'ta gazetecilere verilen drone eğitimi tamamlandı - Haberler
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Muş'ta gazetecilere verilen drone eğitimi tamamlandı

Muş'ta gazetecilere verilen drone eğitimi tamamlandı
AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği proje kapsamında gazetecilere verilen drone eğitimi tamamlandı.

MUŞ (AA) - Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği proje kapsamında gazetecilere verilen drone eğitimi tamamlandı.

Muş Şoförler Cemiyeti toplantı salonunda 4 gün süren eğitim, kursiyerlerin Tarihi Murat Köprüsü'nde drone uçurmasıyla son buldu.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, gazetecilere, DAKA ile düzenledikleri eğitimin programının sonuna geldiklerini belirtti.

Eğitimin çok verimli geçtiğini ifade eden Özbey, şunları kaydetti:

"DAKA ile ortak yürüttüğümüz eğitimde 30 kişi sertifika almaya hak kazandı. Cemiyet olarak bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Tek amacımız meslektaşlarımızın aldıkları sertifikalarla kendilerini katkı sağlamaları. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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