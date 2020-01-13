Muş'ta fotoğraf sergisi açıldı

13.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:28

Muş Belediyesinin düzenlendiği 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Bir restoranda açılan serginin açılışında konuşan Vali İlker Gündüzöz, sergide fotoğrafları bulunanları tebrik etti.

Yarışmada 500 fotoğrafın yer aldığını belirten Gündüzöz, farklı sanatçıların gözlerinden Muş'un güzel yönlerinin fotoğraflarının bir envanter haline geldiğini, bunun önemli bir kazanım olduğunu aktardı.

Polisin kamu düzenini bozmaya yönelik kişiler hakkında çalışmalarının devam ettiğini belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Birileri verdiği parayla yanına terör örgütü ve uzantısı partiye 'menenjit salgını var' diye haber yaptılar. O malum şahısları bu işe teşvik edenler gözaltına alındı. Kimse devletten daha büyük değil. Muşumuz iyi yolda gidiyor. Türkiye'de olduğu gibi mevsimsel şartlardan dolayı soğuk algınlığı vakalarında artış vardı. Bu gün itibariyle yüzde 50 civarında bir düşüş var."

Belediye Başkanı Feyat Asya da bir şehri inşa ederken alt ve üst yapının önemine değinerek, birincisini düzenledikleri fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sergisini açtıklarını belirtti.

Belediye bünyesinde ilk kez böyle bir yarışma düzenlediklerini aktaran Asya, "İlimizin güzelliklerinin fotoğraf karelerine yansıtarak görsel bir arşiv oluşturmayı hedefledik. Türkiye'nin duayen fotoğraf sanatçılarının değerlendirmesinin sonucunda güzel eserler ortaya çıktı. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin sayılarını çoğaltacağız." diye konuştu.

Açılışa İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, vali yardımcıları, Belde Belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA