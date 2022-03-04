Muş'ta fırtınadan dolayı elektrik direkleri devrildi

MUŞ (AA) - Muş'ta şiddetli fırtına nedeniyle 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu elektriksiz kalan 38 yerleşim yerine Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerinin çalışması sonucu yeniden enerji verildi.

VEDAŞ İl Müdürlüğü Sistem İşletme Başmühendisi Abdullah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 gündür yağmur ve fırtınadan dolayı dağıtım şebekelerin farklı noktalarında arızaların meydana geldiğini söyledi.

Merkeze bağlı Kızılağaç grubundaki ana hatta etkili olan fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının bağlandığı 2 direğin devrildiğini belirten Yıldız şunları kaydetti:

"Bir belde, 20 köy ve 17 mezranın elektriği kesildi. 20 personel, 2 vinç ve 3 iş makinesi ile arızaları gidermek ve devrilen direklerin yerine yenisini bırakmak için yoğun çalışma yaptık. Zor koşullarda yaptığımız çalışma neticesinde söz konusu belde, köy ve mezralara yeniden enerji verdik. Şartlar ne olursa olsun bizim burada temel amacımız vatandaşların elektriksiz kalmamasıdır."

Güzeltepe köyü sakinlerinden Kerem Sönmez de zor şartlara rağmen çalışarak köylerine yeniden enerji veren ekiplere teşekkür etti.