Muş'ta fırınlar ve unlu mamul üreten işletmelerde ramazan denetimi
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Muş'ta fırınlar ve unlu mamul üreten işletmelerde ramazan denetimi

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta fırınlar ve unlu mamul üreten işletmelerde ramazan denetimi

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kentteki fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yaptı.

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Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kentteki fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yaptı.

Kent genelindeki iş yerini gezen ekipler, üretim alanlarındaki hijyeni, ürünlerin gramajını ve ruhsat kontrolü yaptı.

Ekipler, iş yeri sahiplerini de maske, mesafe ve temizlik konularında uyardı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, fırın ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerinde ekmeklerin etiket ve gramajı, imalathanelerdeki personelin kılık kıyafetinin uygunluğu ile hijyen koşullarının denetlendiğini söyledi.

Eksikleri olan işletme sahiplerinin uyarılarak süre verildiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alış veriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürecek. Standartların dışına çıkan hiçbir esnafımıza müsamaha gösterilmeyecek. Ekmek ve unlu mamullerin satışının yapıldığı işletmeleri sürekli denetliyoruz. Ramazan ayı öncesi bu denetimlerimizi sıklaştırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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