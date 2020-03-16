Muş'ta fırınlar denetlendi Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Ekipler, denetimde ekmeğin gramajı, standartlara uygunluğu ve iş yerlerindeki hijyeni kontrol etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildiğini ve uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Bu denetimleri önemsediklerini vurgulayan Asya, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alış veriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıtamız denetimlerini sürdürüyor. Standartların dışına çıkan hiçbir esnafımıza müsamaha gösterilmeyecek. Ekmek ve unlu mamullerin satışının yapıldığı işletmeleri sürekli denetliyoruz. Hemşerilerimiz ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri imalathanelerine yönelik şikayetlerini bizlere ulaştırabilirler."

Kaynak: AA