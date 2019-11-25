Muş'ta "Fırat-Dicle Sıfır Noktası" seyir terası yapıldı

25.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:00

Muş'ta valilik tarafından 2 bin 490 rakımlı Çavuş Tepesi mevkisine "Fırat-Dicle Sıfır Noktası" seyir terası yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle başlatılan çalışma sonucu kentin manzarasına karşı inşa edilen seyir terasında Dicle ve Fırat ismi verilen iki çeşme ve üzerinde Türk bayrağının bulunduğu anıt yapıldı.

2 bin 490 rakımlı Çavuş Tepesi mevkisindeki yamaca yapılan seyir terası, vatandaşların hizmetine açıldı.

Muş Valisi Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 490 rakımda yeni yapılan terasta Muş'un genel manzarasının göründüğünü söyledi.

Buranın yaklaşık 7 metre kar yağan bir nokta olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye'nin en uzun nehirleridir. Doğu Anadolu dağlarından Dicle Nehri doğuyor, Ağrı Dağlarından ise Fırat Nehri doğuyor. Aynı zamanda ilimizden geçen Murat ve Karasu nehirleri en önemli kollarından birini oluşturuyor. Bu tepelerin özelliği çok enteresan. Tepenin bir yamacında doğan sular Fırat Nehri'ne doğru akıyor bir yamacından doğan sular ise Dicle Nehri'ne doğru akıyor. Yaklaşık bin 500 kilometre ötede Basra Körfezi'ne dökülmeden önce bu iki kardeş nehir birbiriyle kavuşuyorlar. Bir müddet sonra Basra Körfezi'ne dökülüyorlar. Bu yamacın bir kısmı Dicle bir kısmı ise Fırat'a akıyor. Biz buraya sembolik ve anlamlı iki çeşme yaptık. Birinin adına Fırat çeşmesi diğerinin adına ise Dicle çeşmesi adını koyduk. Çok anlamlı bir noktadayız. Onun için buraya 'Fırat-Dicle Sıfır Noktası' adını verdik.

Terasa vatandaşların şehrin genel manzarasını izlemesi için banklar bırakıldığını dile getiren Gündüzöz, "Bu işin öyküsünü anlatan bir de anıt yaptık. Anıtın kaydı yapıldı, üzerine de şanlı bayrağımızı diktik. Anıtta Fırat ve Dicle Nehri hakkında bilgi veriliyor. Bu tepenin iki yamacının özelliğinden bahsediliyor. Burası vatandaşlarımıza şehri ve doğayı izleme imkanı verecek. İnşallah buranın kültürümüze, turizmimize ve doğaseverlere faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA