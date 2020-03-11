Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.

Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu toplam 21 şahsa KOM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldığı ve haklarında adli tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA