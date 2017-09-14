Muş'ta Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.



Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kriptoğrafik haberleşme programı olarak bilinen Bylock programını kullandığı tespit edilen ve FETÖ/PDY ile irtibatı/iltisakı tespit edilen 1 uzman çavuş, 4 öğretmen, 1 imam, 1 komiser yardımcısı ve 1 astsubayın da aralarında yer aldığı 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet FETÖ/PDY Terör Örgütü ele başı Fetullah Gülen'e ait kitap, 108 adet CD/DVD, 6 adet 1 dolar, 22 adet telefon, 22 adet sim kart, 9 adet hafıza kartı, 11 adet flash bellek, 11 adet bilgisayar, 6 adet tablet, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ajanda ele geçirilmiştir" denildi. - MUŞ