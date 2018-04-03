Muş'ta Fetö Operasyonu

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahrem imam olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla, örgüt içerisinde yer alan askeri personellere yönelik sabit ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama ile maskelenen 'kripto askeri mahrem yapı' mensuplarına yönelik operasyonda çeşitli rütbelerde 23 askeri personel gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 10 kişi adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise savcılıktan serbest bırakılmıştır."