Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti - Haberler
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Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti

İhlas Haber Ajansı, Uğur Ulu - Güncel
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Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest ettiMUŞ Muş Ovası'nda aynı noktadan farklı mevsimlerde drone ile çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu.

Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti

MUŞ Muş Ovası'nda aynı noktadan farklı mevsimlerde drone ile çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu.

Muş Ovası'nda ağaçların arasındaki mendereslerin ilkbahar ve kış mevsimlerinde havadan aynı noktadan görüntülenmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan görüntülenen ağaçlar ve menderesler, doyumsuz seyir zevki sunuyor.

Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti

Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti

Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Güncel

Drone, Muş, Güncel, Haberler

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