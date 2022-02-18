Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti
Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest ettiMUŞ Muş Ovası'nda aynı noktadan farklı mevsimlerde drone ile çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu.
Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti
MUŞ Muş Ovası'nda aynı noktadan farklı mevsimlerde drone ile çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu.
Muş Ovası'nda ağaçların arasındaki mendereslerin ilkbahar ve kış mevsimlerinde havadan aynı noktadan görüntülenmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan görüntülenen ağaçlar ve menderesler, doyumsuz seyir zevki sunuyor.