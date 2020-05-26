Muş'ta evden çıkmaları kısıtlananlara psikososyal destek hizmeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta evden çıkmaları kısıtlananlara psikososyal destek hizmeti

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, psikososyal destek hizmetiyle motive ediliyor.

Muş'ta evden çıkmaları kısıtlananlara psikososyal destek hizmeti
26.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:20

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, psikososyal destek hizmetiyle motive ediliyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların eski sosyal yaşantılarına adapte olmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, müdürlük bünyesinde psikolojik danışman, sosyolog, rehberlik ve sosyal çalışmacılardan oluşturulan özel ekip, haftanın 5 günü vatandaşları telefonla arayarak, evlerinde ziyaret ediyor, psikososyal destek hizmeti veriyor.

Şu ana kadar 1350 kişiyi arayan ekip, uzun süre evde kalan vatandaşların bu süreci psikolojik yönden en hafif şekilde atlatmalarını sağlamak ve eski yaşantılarına dönmede sıkıntı yaşamalarını engellemek için çaba gösteriyor.

Yaşadıkları zorlu süreçte aldıkları destekle motivasyonları artan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin şefkat elini yanlarında görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların yanında olmaya önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara ulaşarak psikolojik rahatsızlık, aile içi şiddet, eşler arası çatışma, ekonomik yoksunluk, genel kaygı, endişe durumlarının olup olmadığı hakkında bilgiler alıp uygun birimlere yönlendirdiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Karantina bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaşarak, psikolojilerini rahatlatmaya, o süreçte yaşadıkları sıkıntıları gidermeye yönelik psikolojik destek veriyoruz. Birçok kurumda esnek çalışma sistemine geçmesine rağmen müdürlüğümüz devletin merhamet elini insanlara hissettiriyor. Hayattan kopmuş, psikolojik dünyasında buhran yaşamış ve terk edilmişlik duygusuna kapılmış vatandaşlarımıza psikososyal destek veriyoruz. Bu sayede insanlar devleti bütün ruhuyla yanlarında hissediyorlar. Bu vatandaşın moralini düzeltiyor. Dünyanın birçok ülkesinde terk edilmiş vatandaşlar varken, ülkemizde bütün vatandaşlara yönelik hem ekonomik hem de psikolojik anlamda destek sunuluyor. Bu hizmetin vatandaşa moral olduğunu görüyoruz."

Psikolojik Danışman Murat Sabaz ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara, engelli, şehit ve gazi ailelerine destek verdiklerini belirterek, "Amacımız salgın sürecinde insanlarımızın bu zorlu süreci psikolojik yönden en hafif şekilde atlatmalarını sağlamak, onları motive etmek ve hayatla barışık hale getirmektir. Süreç boyunca elimizden geldiğince psikososyal destek vermeye çalışacağız." dedi.

"Pandemi döneminde onların desteğini hissettik"

Psikososyal destek hizmeti alan Mahmut Aksoy da oğlunun lösemi hastası, eşinin de kanser olduğunu söyledi, "Bu süreçte görevliler bizi aradı. İhtiyaçlarımızla ilgilendiler. Hepimiz çok etkilendik, ne yapacağımızı bilemedik ama bizi arayıp yol göstermeleri önümüzü açtı. Yaklaşık 3 aydır evdeyiz. Telefonla arayarak sıkıntılarımızı dinliyorlar ve imkanlar dahilinde gideriyorlar. Pandemi döneminde onların desteğini, gücünü hep yanızda hissettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Karakaya Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise İrem Derici Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Muş'ta evden çıkmaları kısıtlananlara psikososyal destek hizmeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:20:14. #1.15#
title