Muş'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Muş'ta motorlu taşıtlar sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta motorlu taşıtlar sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muş İMKB Anadolu Lisesinde 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen motorlu taşıtlar e-sınavına girenlere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir aday ile kopya düzeneği hazırlayan 2 kişiye yönelik Ölçme Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda, düğme görünümlü kamera, kamera, kablosuz kulaklık,

SIM kart, batarya,

36 mikro pil, 2 mobil internet sağlayıcı, yapıştırıcı ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız