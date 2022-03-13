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Muş'ta eğitime kar engeli

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

MUŞ (AA) - Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 14 Mart Pazartesi il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Pazartesi, 14 Mart, kar, Muş, Güncel, Haberler

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