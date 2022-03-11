Muş'ta eğitime kar engeli
AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Vatandaşların sis, çiğ ve don olayına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bugün il genelinde, eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağı da kaydedildi.
AA / İbrahim Yaldız - Güncel