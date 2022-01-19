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Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta eğitime kar engeli
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

MUŞ (AA) - Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 20 Ocak Perşembe günü, il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Ocak, kar, Muş, Güncel, Haber

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