Muş'ta eğitime kar engeli
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar, tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesinden dolayı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat Perşembe il genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.