Muş'ta eğitime destek platformu toplantısı yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş İl Temsilciliği tarafından mart ayı eğitime destek platformu toplantısı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş İl Temsilciliği tarafından mart ayı eğitime destek platformu toplantısı düzenlendi.

Devlet Su İşleri Muş Şube Müdürlüğünün sosyal tesisinde gerçekleştirilen toplantıda eğitimin geliştirilmesi ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un Türkiye'nin en genç nüfus oranına sahip olduğunu belirtti.

Nüfusunun genç olmasından dolayı Muş'un istihdam noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Genç nüfusu avantaja çevirmek, bu potansiyeli kullanmak ve ataletten kurtarmak önemli. Bu işin belki ekonomik boyutu var ama aynı zamanda sosyal boyutları da var. Çünkü işi gücü olmayan insan psikolojik olarak çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor. Genç ve çocuklar öncelikli hedefimiz. Devlet olarak bunlar zaten pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gereken kesimler. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanımlanması bu noktada Muş için çok önemli. Ailenin ana direği hanımlardır. Dolayısıyla eğer meselemiz eğitim ise ailede de birilerine dokunmanız gerekiyorsa bu da annelerimizdir."

Okulların iyileştirilmesi, daha nezih ortamlarda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve eğitimin belli bir noktaya gelmesinin önemli olduğunu dile getiren Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu yıl 35 yeni okulun projesi hayata geçti. Geçen yıllara göre iyi bir rakam. Kötü bir noktada sayılmayız fakat genel duruma baktığımızda tabi eğitimin çıktıları noktasını arzu ettiğimiz yerde değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettikleri gibi aslında bizim en önemli hedeflerimiz eğitim ve kültür alanında yapılacak atılımlar bir memlekete bir noktadan bir noktaya götürecek insanlar."

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da Muş'ta böyle bir toplantının yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, MŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum müdürleri, Muş Kardeşlik Platformu üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım